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Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 27-28 Temmuz'da eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 25 bin 540 hız ihlali tespit edilerek 258 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 81 ilde 27-28 Temmuz'da hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 42 bin 784 araç ve sürücü denetlenirken, 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 258 araç trafikten men edildi, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 64,3'ü trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35,7'sinin aracının tescil plakasına ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde toplam 27 bin 749 trafik kural ihlali tespit edildi.

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