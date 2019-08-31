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Emniyetten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:53 | Son Güncelleme

Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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