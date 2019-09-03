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Emniyetten ailelere "güvenlik" uyarıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, çocuklarının güvenliğini sağlayabilmeleri için ailelere uyarılarda bulunuldu - Çocuğun, tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edilmesi, aile üyelerinin telefon numaraları ile acil ihbar hatlarının ezberletilmesi istendi

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, çocuklarının güvenliğini sağlayabilmeleri için ailelere bazı uyarılarda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala, sosyal medya hesaplarından, ailelere yönelik uyarılar paylaşıldı.

Paylaşımlarda ailelerden, çocuklarının tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermemeleri, tanımadığı kişilerden uzak durmasını söylemeleri ve tanımadığı bir kişi vücuduna dokunduğunda nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretmeleri istendi.

Çocukların internet ortamında kimlerle görüştüğüne dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan paylaşımda ailelere, çocuklarının fotoğraflarını, ismiyle birlikte sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

Ailelerin kendi telefonlarının yanı sıra acil ihbar hatlarını (155-156-112) çocuklarına ezberletmeleri gerektiği bildirilen paylaşımda çocuklara, tanımadığı kişilerin arabasına binmemenin ve tehlike anında arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmanın öğretilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, çocukların kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemeyi bilmesi gerektiği vurgulanarak, aile arasında "Anne ve babamın adı ne?", "Aile şifremizi söyle" gibi gizli bir kodun belirlenmesi ve ebeveynlerin bu kodları acil durumlarda kullanması için çocuklarına öğretmesi istendi.

Ailelere çocuklarının takibini yapabilmek için mobil konum uygulamalarını kullanmaları tavsiyesinde bulunulurken, kendini tehlikede hissettiği anda çocuklarına "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretmeleri önerildi.

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Çocuk Emniyet Genel Müdürlüğü Tavsiye uyarı

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