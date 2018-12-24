Emniyetten alışveriş merkezlerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerindeki güvenlik uygulamaları kontrol edilecek.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelindeki alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişlerince denetim gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, bu hafta yapılacak denetimlerde alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığının, özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterliliklerinin, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediğinin, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığının, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığının, özel güvenlik personelinin üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerinin gözden geçirileceği kaydedildi.

