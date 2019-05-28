Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirten Uzunkaya, "Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla şehit düşerek adlarını tarihimize altın harflerle yazdıran ve nihayet her biri bu toprakların mührü olan şehitlerimize ve aynı yolda terlerini döken, kanlarını akıtan gazilerimize bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda minnet ve şükranlarımızı sunuyor, onların emanetleri olan sizlerin önünde de saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara'da ikamet eden şehit ve gazi emniyet mensuplarının aileleri için bir otelde iftar programı düzenlendi.

Şehit ve gaziler sayesinde vatan toprağında nefes alıp verebildiklerini ifade eden Uzunkaya, buna karşılık şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını hissettirmek için yapılacakların yetersiz kalacağını söyledi.

- "Terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz asla bitmeyecek"

Uzunkaya, "Kanlarını ve canlarını cennet karşılığında feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz ki milletimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve imanla; ülkemizin huzurunu bozmaya, güvenliğini ve gücünü sarsmaya yeltenen tüm terör örgütleriyle, karanlık şer odaklarıyla ve onların arkasındaki dahili ve harici güçlerle olan amansız ve kararlı mücadelemiz asla bitmeyecektir." dedi.

Celal Uzunkaya, iftar programının düzenlendiği otelden ayrılacağı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tüm trafik görevlilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak. Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık. Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun diyorum."