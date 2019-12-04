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Emniyetten, "çakar lambalı araç kullanan futbolcu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Söz konusu kişinin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ışıklı uyarı işaretlerine ait usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir çakar kullanım hakkı söz konusu olmadığı, ayrıca aracın tepe bölgesinde kullanıldığı değerlendirilen ışıklı uyarı sisteminin başka bir kişinin koruma kararından kaynaklı olarak bu araçta bulundurulduğu tespit edildi" - "Bu tespit doğrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kişinin üzerine bu kaydı verene hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberler üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bölgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda "çakar" olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım'da yürürlüğe konulduğu anımsatıldı.

Usul ve esaslar doğrultusunda, uygulama öncesinde yaklaşık 12 bin araçta bulunan ışıklı uyarı işaretlerinin, 2 bin 600 seviyesine indirildiği aktarıldı.

Yoğun trafik denetimleri sonucunda, sesli ve ışıklı uyarı işaretlerinin yetkisiz ve usulsüz kullanımıyla ilgili olarak, 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 54 ilde 928 araç sahibine ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, araçların uygun hale getirilmesinin sağlandığı bilgisi verildi.

- "Hukuki ve idari işlemler başlatıldı"

Basında yer alan, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kişinin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ışıklı uyarı işaretlerine ait usul ve esaslar çerçevesinde, herhangi bir çakar kullanım hakkı söz konusu olmadığı, ayrıca aracın tepe bölgesinde kullanıldığı değerlendirilen ışıklı uyarı sisteminin başka bir kişinin koruma kararından kaynaklı olarak bu araçta bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kişinin üzerine bu kaydı verene hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır.

Uygulamanın başladığı günden itibaren duyarlılıkları ile bizlere destek veren başta vatandaşlarımız olmak üzere, basın yayın organlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Basın yayın organlarımızda yer alan bu konudaki haberler, titizlikle irdelenmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz çakar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayımlanan usul ve esaslar dışında hiç kimseye müsamaha gösterilmemektedir. Uygulamalarımıza, kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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Çakar lamba kullanımı Emniyet Genel Müdürlüğü

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