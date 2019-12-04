Emniyetten, "çakar lambalı araç kullanan futbolcu" açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberler üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bölgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda "çakar" olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım'da yürürlüğe konulduğu anımsatıldı.

Usul ve esaslar doğrultusunda, uygulama öncesinde yaklaşık 12 bin araçta bulunan ışıklı uyarı işaretlerinin, 2 bin 600 seviyesine indirildiği aktarıldı.

Yoğun trafik denetimleri sonucunda, sesli ve ışıklı uyarı işaretlerinin yetkisiz ve usulsüz kullanımıyla ilgili olarak, 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 54 ilde 928 araç sahibine ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, araçların uygun hale getirilmesinin sağlandığı bilgisi verildi.