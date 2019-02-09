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Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelinde ‘Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması’ gerçekleştirdikleri ifade edildi.Van’da gerçekleştirilen uygulamada toplam 228 personelin görev aldığının ifade edildiği açıklamada; “Saat 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, saat 11.00-15.00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik, saat 19.00-21.00 arasında üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 88 ekip, 228 personel katılmıştır.

Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelinde ‘Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması’ gerçekleştirdikleri ifade edildi.
Van’da gerçekleştirilen uygulamada toplam 228 personelin görev aldığının ifade edildiği açıklamada; “Saat 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, saat 11.00-15.00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik, saat 19.00-21.00 arasında üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 88 ekip, 228 personel katılmıştır. Uygulama sonucunda; bin 111 şahıs sorgulanmış, 7 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Yine 154 okul servisi, 102 araç olmak üzere toplam 256 araç kontrol edilerek, 7 araca cezai işlem uygulanmış, 34 park ve bahçe, 84 okul önü, 91 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş olup, 3 iş yerine işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.

Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi

Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi

Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi

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