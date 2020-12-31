HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet’ten DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı

Emniyet’ten DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı

31.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlayan 14 kişi yakalandı.Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlama amaçlı sözde mescit kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlayan 14 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlama amaçlı sözde mescit kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10’u Ankara, 3’ü Bursa ve 1’i Yozgat ilinde olmak üzere toplam 14 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği, 650 adet 9 mm mermi ele geçirilirken, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyorFıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Trafikte kalanlar için sokağa çıkma kısıtlaması... Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.