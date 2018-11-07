EMNİYETTEN DRONE'A ATEŞ EDEN TARİH TALANCILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
Demirören Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı' haberlerine ilişkin olarak; İstanbul'da tarihi yapıya zarar veren kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna havalı tabanca ile ateş etmiş olayla ilgili A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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