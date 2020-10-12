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Emniyetten elleri kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Antalya'da gözaltındaki şüpheli H.K., elleri kelepçeli, ayakları çıplak halde emniyet müdürlüğü binasından kaçtı. H.K., kaçtıktan 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalandı.

Emniyetten elleri kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Gözaltına alınan H.K., emniyet müdürlüğü binasından ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyip, ayakkabısız halde kaçtı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Şüphelinin kaçması üzerine polis, alarma geçti. Ekipler, H.K.'yi bulmak için sokaklarda, park ve bahçelerde arama yaptı. Polis, üstünde kısa şort ve tişört bulunan H.K.'yi, 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalayıp, yeniden gözaltına alındı.

H.K.'nın saklanmasına yardımcı olan Y.S. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

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