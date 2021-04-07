HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet’ten "Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin açıklama

Emniyet’ten "Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin açıklama

07.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin, şahsın Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son günlerde sosyal medyada paylaşılan “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin, şahsın Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son günlerde sosyal medyada paylaşılan “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, H.T. isimli şahsın Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, şahsın Kayseri’deki ikametinde “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesi ile gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ‘Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı’ başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın ‘Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu’ iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, ‘kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatı’na yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
İşte il il Ramazan imsakiyesiİşte il il Ramazan imsakiyesi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.