Emniyet’ten "Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin, şahsın Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son günlerde sosyal medyada paylaşılan “Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, H.T. isimli şahsın Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, şahsın Kayseri’deki ikametinde “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesi ile gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ‘Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı’ başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın ‘Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu’ iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, ‘kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatı’na yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

