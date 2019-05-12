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Emniyetten eski ÖSYM başkanını gözaltında milletvekillerinin ziyaret ettiği iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanmasına ilişkin olarak gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in İl Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre zarfında milletvekilleri tarafından ziyaret edilmek istendiği iddialarını yalanladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in İl Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre zarfında milletvekilleri tarafından ziyaret edilmek istendiği ve ifadesinin bir kısmının sorgu tutanağından çıkartıldığı iddialarını yalanladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanmasına ilişkin olarak gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in İl Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre zarfında milletvekilleri tarafından ziyaret edilmek istendiği iddialarını yalanladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in İl Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre zarfında milletvekilleri tarafından ziyaret edilmek istendiği ve ifadesinin bir kısmının sorgu tutanağından çıkartıldığı iddialarını yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY’nin ÖSYM yapılanması soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’in ifadesi Emniyet Müdürlüğümüzde alınmamış olup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunda avukatı eşliğinde alınmıştır. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğümüzde gözaltında tutulduğu süre içerisinde yasa gereği sadece avukatları ile görüştürülmüş, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmemiş, böyle bir talep kesinlikle olmamıştır. Yapılan bu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberle ilgili yasal süreç başlatılacaktır” denildi.

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