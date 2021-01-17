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Emniyetten falçatalı saldırıya uğrayan kadınla ilgili açıklama

17.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, boşanmak istediği eşine falçatalı saldırıda bulunan şahsın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, boşanmak istediği eşine falçatalı saldırıda bulunan şahsın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin Bakirköy’de bir alışveriş merkezinde kendisine falçata ile saldırdığını kaydeden kadın, yüzünün parçalanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Saldırıya uğrayan kadın yüzünün felç kaldığının belirtirken, Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö. isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

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