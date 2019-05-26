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Emniyetten "fişleme" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü: - "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." açıklamasında bulunuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Emniyet Müdürlüğünce fişlendikleri öne sürülen üniversite öğrencilerinin kaldıkları yurtlardan çıkarıldıkları ve öğrenim burslarının kesildiği yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü üniversite öğrencileri

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