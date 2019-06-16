HABER

Emniyetten günü birlik evlere baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi.

Zonguldak’ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında 4 daireye “kayıt dışı kiralama” suçundan toplamda 59 bin 200 TL para cezası kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi’nde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde, günlük kiralanan evlere yönelik gece saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralanan 4 evin sahibine 59 bin 200 TL para cezası uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde, 8 dairenin ise normal kontrat yöntemiyle kiralandığı belirtildi.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştıBabalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı
Ablasının küpesini yutan Minik Ecrin babasının dikkatiyle hayata tutunduAblasının küpesini yutan Minik Ecrin babasının dikkatiyle hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.