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Emniyetten kahve ve kıraathanelere denetim

20.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Emniyetten kahve ve kıraathanelere denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kahve ve kıraathanelerde denetim yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kahve ve kıraathanelerde denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kahve ve kıraathanelerde denetim yaptı. Ekipler, O. K. (37) isimli şahsa ait ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yaptı. Toplam 4 şahsa 5 bin 716 TL idari para ceza uygulandı. Adli ve idari işleme gerekçe olan 106 adet iskambil kağıdı, yazboz ve 10 TL paraya el konuldu. Söz konusu iş yerinde ayrıca alkol ve sigara tüketildiği tespit edilerek işlem yapıldı. Ayrıca H.B (38) isimli şahsa ait bir başka kahvehanede yapılan kontrolde ise kapalı ortamda sigara tüketildiği tespit edilerek işlem yapıldı.

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