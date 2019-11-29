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Emniyetten kış yolculukları için "hayati" uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, kış aylarında daha güvenli seyahat için uyulması gereken hayat kurtaran 10 kuralı sosyal medya üzerinden paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, kış aylarında daha güvenli seyahat için uyulması gereken hayat kurtaran 10 kural sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kış aylarında seyahat edeceklerin sorun yaşamamaları amacıyla uymaları gereken 10 hayati kurala yer verildi.

Buna göre, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural şöyle:

"- Emniyet kemerinizi mutlaka takın.

- Hız yapmayın. Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın.

- Araçlarınızın kış bakımını yaptırın. Uygun lastik kullanın. Şehirlerarası ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyun.

- Araçlarınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun.

- Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın.

- Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın.

- Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, araçlarınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin.

- Farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın.

- Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin.

- Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın."

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