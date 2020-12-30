HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyetten kumar oynayanlara baskın

Emniyetten kumar oynayanlara baskın

30.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emniyetten kumar oynayanlara baskın

Ordu’nun Ünye ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere gelen ihbar sonucu bir eve yapılan operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.İlçenin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde akşam saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağına uymadığı ve bir evde beraber kumar oynadıkları tespit edilen eve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri operasyon düzenledi.

Ordu’nun Ünye ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere gelen ihbar sonucu bir eve yapılan operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
İlçenin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde akşam saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağına uymadığı ve bir evde beraber kumar oynadıkları tespit edilen eve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişi işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İkametgah olarak kullanılan adreste yapılan kontrol sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ayrı ayrı sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL, toplamda 28 bin 350 lira idari para cezası kesilirken, diğer yandan kişilere adli ve idari işlem başlatıldı.

Emniyetten kumar oynayanlara baskın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldıİddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!

Edirne'deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar: Annesine yaptıkları dehşete düşürdü

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.