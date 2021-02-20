Emniyetten kumarhane baskını

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan denetimlerde M.Y (44) isimli şahsa ait olan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine işyeri sahibi hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem uygulandı. Ayrıca işyeri sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Aykırılıktan 3 bin 469 TL idari para cezası, kumar oynayan 2 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 2 bin 672 TL, maske takmamaktan 2 bin 700 TL olmak üzere toplamda 8 bin 841 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı.

Adli ve idari işleme gerekçe olan 108 adet iskambil kâğıdı, yazboz ve 320 TL paraya el konuldu.

Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.



