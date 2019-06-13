Emniyetten motosiklet uygulaması

Adana’da polislerce yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere yönelik yapılan uygulamada 82 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 117 bin 339 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden toplam 52 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

412 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, 356 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. Yapılan uygulamada 38 motosiklet trafikten men edilirken, 82 motosiklet ve elektrikli bisiklet için toplamda 117 bin 339 TL para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.