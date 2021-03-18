HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyetten sahte alkol operasyonu

Emniyetten sahte alkol operasyonu

18.03.2021 12:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emniyetten sahte alkol operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek ilçesinde alkol kaçakçılığının önlenmesi ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda bir adreste yapılan aramada 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten sahte alkol operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Dur Yolcu şiirini Necmettin Halil Onan kaleme aldıDur Yolcu şiirini Necmettin Halil Onan kaleme aldı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Yaşlılara Saygı Haftası nedir? İşte Yaşlılara Saygı haftasına özel mesajlar

Yaşlılara Saygı Haftası nedir?

Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun’da korkutan kalabalık

Vatandaş isyan etti: En az 15 gün yasak olsun

Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti (Seçkin Türesay kimdir?)

Usta gazeteci hayatını kaybetti

Dur Yolcu şiirinin yazarı kimdir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin sözleri

Dur Yolcu şiirini Necmettin Halil Onan kaleme aldı

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.