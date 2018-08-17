HABER

Emniyetten sahte para uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini alan Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda da bilgilendirme çalışması başlattı.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından gerçek banknotta bulunan özellikler görsellerle desteklenerek tek tek anlatıldı.

"Alışverişlerinizde sahte paraya dikkat ediniz" notuyla yapılan paylaşımda, banknotta, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, gizli görüntü, renk değiştiren şerit ve mikro yazı bulunduğu belirtildi.

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
Yunanistan'dan gelen soydaş gence, Edirne'de babasının böbreği nakledildiYunanistan'dan gelen soydaş gence, Edirne'de babasının böbreği nakledildi
İndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyolarıİndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü sahte para sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.