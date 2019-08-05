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Emniyetten sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kök Hint keneviri ile birlikte 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar ele geçirildi.Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetten sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu

Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kök Hint keneviri ile birlikte 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar ele geçirildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 9 adet ekstasy hap, 3,50 gram esrar maddesi, 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs yapılan işlemlerden sonra serbest bırakılırken 1 şahıs ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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