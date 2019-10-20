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Emniyetten sonra jandarmada da “güven masası” uygulaması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da “güven masası” uygulamasını başlattı.

Emniyetten sonra jandarmada da “güven masası” uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da “güven masası” uygulamasını başlattı. Uygulamayla jandarma karakol komutanlıklarında vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan polis merkezi amirliklerinde “güven masası” uygulaması İçişleri Bakanlığınca bu yıl hayata geçirilmişti. Uygulama ile polis merkezi amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk önce bu masalarda karşılanıyor, talepleri dinleniyor, ilgili birimlere yönlendiriliyordu. 81 ilde emniyet amirliklerinde hayata geçirilen bu uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine Bakanlık, benzer uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığında da başlattı.

75 ildeki jandarma karakol komutanlıklarında başladı
75 ilde jandarma karakol komutanlıklarında güven masası uygulaması hayata geçirilirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başlandı. Güven masalarında vatandaşlar, güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanıyor. Talepleri etkin ve hızlı bir şekilde alınarak, işlemleri süratle tamamlanıyor. Güven masalarında genelde kadın astsubaylar görev yapıyor. Kadın astsubayların olmadığı yerlerde ise erkek personellere de görev veriliyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor
Güven masalarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. Şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birime/personele yönlendiriliyor. Jandarmanın görev alanına girmeyen diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş/işlemlere ilişkin, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirme yapılarak yol gösteriliyor. Her başvuru ’Güven Masası Kayıt Defteri’ne kayıt edilerek, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Güven masasında personelin uyması gereken davranış kurallarının yer aldığı ilkeler vatandaşların görebileceği yerlere asılıyor.

Emniyetten sonra jandarmada da “güven masası” uygulaması başladı

Emniyetten sonra jandarmada da “güven masası” uygulaması başladı

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