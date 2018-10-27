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Emniyetten stratejik kurumlara terörle mücadele eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 07:07 | Son Güncelleme

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bazı kurumlardan bin 100 güvenlik personeli, terör saldırıları ve sabotajlara karşı koyma konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğünce verilen eğitime katıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren stratejik kurumlarda görevli bin 100 güvenlik personeline, terör saldırıları ve sabotajlara karşı koyma eğitimi verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma sanayi alanında Aselsan, Havelsan, Roketsan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TAV gibi stratejik kurumların son zamanlarda gösterdikleri başarılı faaliyetler dolayısıyla dikkatlerin bu kurumlara yönelmesi üzerine emniyet ve güvenlik birimleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Ankara'da faaliyet gösteren bu kurumlarda görev yapan bin 100 silahlı güvenlik personeli, önemli bina ve tesislerin korunması, terör saldırıları ve sabotajlara karşı koyma, şüpheli şahıs-araçlar ve güvenli müdahale teknikleri, güvenlik sistem ve cihazları, üst arama ve özel güvenlik genel kolluk ilişkileri ile özel güvenliğin yetkileri konularında uzmanlar tarafından eğitime tabi tutuldu.

Eğitimin amacının, özel aşamalardan geçirilerek ve belli kriterler gözetilerek savunma sanayi tesislerinin güvenliğinde görevlendirilen özel güvenlik görevlilerine günün şartlarına göre eğitim verilmesi olduğu belirtildi. Eğitimlerin belli dönemlerde planlanarak stratejik tesislerdeki güvenlik personeline süreklilikle verileceği öğrenildi.

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Ankara Emniyetinden stratejik kurumlara terör eğitimi

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