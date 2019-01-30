Emniyetten “Uyuma” projesi uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak’ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu “Uyuma” uygulamasını anlattı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak’ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu “Uyuma” hakkında vatandaşlara uyuşturucu kullananları nasıl ihbar edebileceklerini anlattı.
İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu hakkında sosyal medya adresinden açıklama yaparak Zonguldaklılardan destek istedi. Turanlı, “Bu şehrin uyumadığına, vatandaşlarımızın zararlılara karşı uyanık olduğuna, ‘Uyuma’ aplikasyonunu birçok vatandaşımızın yüklediğine ve denediğine şahidim. Bu hafta arkadaşlarımız kahvehanelerde dolaşarak bu aplikasyonu vatandaşlarımıza tanıtmaya devam edecek. Sevgili Zonguldaklılar, bu konuda biz geride bırakmayın” ifadelerini kullandı.
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