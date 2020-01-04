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  4. Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde ekiplerin 5 günlük teknik takibin üzerine Zonguldak merkezde üniversite çevrelerinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerce yapılan aramalarda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirilirken şahıslardan birinin evinde mahkemelerce yasaklanmış ve toplatma kararı olan bir adet FETÖ yayını ele geçirildi.
İfadesi alınan 7 kişiden uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan A.B., O.O., B.B., S.Ö. isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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