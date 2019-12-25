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  4. Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ’de huzur uygulaması

Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ’de huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti, yılbaşı öncesi halkın yoğun olduğu yerlerden biri olan AŞTİ’de terör, uyuşturucu, ruhsatsız silah, halkı rahatsız edebilecek veya şüpheli şahıslar ile kaçakçılık konularına yönelik uygulama yaptı.Yeni yıl öncesinde Ankara genelinde önlemlerini artıran Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler çerçevesinde halkın yoğun olduğu yerlerden biri olan Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) asayiş uygulaması yaptı.

Ankara Emniyeti, yılbaşı öncesi halkın yoğun olduğu yerlerden biri olan AŞTİ’de terör, uyuşturucu, ruhsatsız silah, halkı rahatsız edebilecek veya şüpheli şahıslar ile kaçakçılık konularına yönelik uygulama yaptı.
Yeni yıl öncesinde Ankara genelinde önlemlerini artıran Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler çerçevesinde halkın yoğun olduğu yerlerden biri olan Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) asayiş uygulaması yaptı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine (Yunuslar) bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde; şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı. Vatandaşlarında ilgiyle izledikleri uygulama esnasında, bir yandan asayiş uygulaması yapan ekipler, diğer yandan yaşlı vatandaşların bavullarını taşımasında yardımcı oldular.
Uygulama sırasında tüm giriş ve çıkış noktalarında 2 saat boyunca süren denetimlerde, şüpheli olarak görülen kişiler incelenmek üzere gözaltına alındı.

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