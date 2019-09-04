Emniyetten zehir tacirlerine darbe

Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Polisler her gün aralıksız ilçe genelinde uygulama yapıyor. Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere ilçedeki suç oranlarını sıfıra indirmeyi hedefleyen ekipler, yaptıkları şok uygulamalarını sürdürüyor. Farklı noktalarda yapılan uygulamalarda gelen araçlar tek tek durdurularak didik didik aranırken, şahısların üst aramaları ile GBT sorgulamaları da yapılıyor. Son iki haftada yapılan şok uygulamalarda 20 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.