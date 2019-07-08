HABER

EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden, hem eleştiri hem de uyarı geldi.

EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden, hem eleştiri hem de uyarı geldi. Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, süs havuzlarında gerekli denetimlerin yapılmadığını, başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarının denetimlerin yapılması konusunda ısrarcı davranmaları gerektiğini söyledi. EMO'nun tüm uyarılarına rağmen, bu tür haberlerle daha çok karşılaşacaklarını kaydeden Uğurlu, "Bu tür olayları geniş perspektifte değerlendirecek ve tüm sorumluları yargı önüne çıkaracak bir hukuk sistemi özlemi içerisindeyiz" dedi.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Kemalpaşa'da bir parktaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan ile Emir Kaan Erdem'in, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, belediyeleri göreve çağırdı. Süs havuzlarında normal insanların yüzmediği halde, buralarda alınması gereken çok ciddi önlemlerin bulunduğuna dikkat çeken Şebnem Seçkin Uğurlu, havuzların denetimsiz olduğunu savundu. Tesisatların standartlara uygun yapılmadığını, bunun üzerine denetimsizlik de eklenince bu tür olayların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Uğurlu, işin ehline verilmesinin, olası kazaları önleyebileceğini aktardı. EMO'nun tüm uyarılarına rağmen bu tür haberlerle daha çok karşılanacağını belirten Uğurlu, alınması gereken önlemleri açıkladı.
'BURADA HERKESİN SORUMLULUĞU VAR'
Tesislerin periyodik olarak kontrolünün yaptırılmasının zorunlu tutulmasını isteyen Uğurlu, şöyle dedi: "Denetimleri yaptıracak bir kamu baskısına ihtiyaç var. Kış aylarında hastanelerde yangınlar çıktı. Yazın da klimalardan dolayı bu tür haberlerin çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de elektrik tesisatlarının genel olarak durumu çok da iç açıcı değil. Tüm uyarılarımıza rağmen, bu tür olaylar sürekli yaşanıyor. Tesisatların periyodik denetiminin yapılmamasının vebali, kamunun üzerindedir. Belediyeler burada sorumlu. Oradaki işletme de sorumlu olacak. Olaydan dolayı hukuki bir süreç işleyecek. O şirketin, zamanında yaptırması gerekenleri yaptırmamasının bir karşılığı olacak ama kamunun da sürekli bu işlerin yapıp yapılmadığını kontrol etmemesi, bir vebal. Burada herkesin sorumluluğu var. Bu tür olayları geniş perspektifte değerlendirecek ve tüm sorumluları yargı önüne çıkaracak bir hukuk sistemi özlemi içerisindeyiz."

FOTOĞRAFLI

EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha
Erzincan’da son 1 ay içerisinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 çoban öldüErzincan’da son 1 ay içerisinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 çoban öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.