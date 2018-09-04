Emoji kullanmada 14'üncüyüz

İSTANBUL , (DHA) - SOSYAL medyada kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olurken, Türkiye’nin bu listeye 14’üncü sıradan girdiği görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, sosyal medya kullanıcılarının kendilerini tanımlamak için en çok hangi emojiyi kullandıklarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

Paris merkezli uygulama olan Happn verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye emoji kullanmada 14’üncü sırada yer aldı. Uygulamanın kendi verilerine göre belirlenen listeden kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke ise Hindistan olarak belirlendi. Hindistan’ı da sırasıyla Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya takip etti.

EN ÇOK KALP EMOJİSİ KULLANILIYOR

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

Sosyal medya ile alakalı geçtiğimiz yıl medyaya 125 bin 879 haber yansırken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 102 bin 562 olarak belirlendi. Yine ilk 8 aylık dönemde sadece emojilerin konuşulma sayısı ise 661 olarak kayıtlara geçti.