Emojilere küçük bir güncelleme geldi

Yeni Emoji güncellemesi Emoji 13.1 versiyon ismini taşıyor. 13.1 ile minik sembollere toplamda 217 farklı değişiklik ekleniyor. Bunların 200 tanesi, sevgili emojileri için yapılan 200 adet deri rengi varyasyonunu içeriyor.

GÜNCELLEME İLE 7 YENİ EMOJİ EKLENDİ

Ayrıca minik güncelleme ile 7 yeni emoji de hayatımıza giriyor. Bunlar, ateşin üzerinde bir kalo, yara bandıyla sarılmış bir kalp, sakallı bir kadın, sakallı bir insan, bıkkın surat ifadesi, bulutların arkasında saklanan bir yüz ve baş dönmesi yaşayan bir yüz ifadesi.

Emoji konsorsiyumu 2021 için yeni emojiyi hayata geçirmeyi planlıyor ancak Kovid-19 nedeniyle yeni karantinaların yaşanması halinde insanların farklı emoji taleplerinin de ortaya çıkması bekleniyor.

Bu durumda 2021 için çok daha fazla emojinin hayata geçeceği düşünülüyor. Bunun için de Mart 2021’de yayınlanacak Unicode 14.0 versiyonunun beklenmesi hedefleniyordu ancak konsorsiyum Unicode 14.0’ın yayınını geriye çekerek Eylül 2020 içinde yapılacağını duyurdu. Ancak ortada bir sorun var, dolaşımda olan işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu 2022’den önce Unicode 14.0 ile uyumlu olamayacak.