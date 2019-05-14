HABER

Empati için bir gün tekerlekli sandalyede çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir reklam ajansının çalışanları, engellilerle empati kurabilmek için tekerlekli sandalyede mesai yaptı - Firma yöneticisi Yusuf Vardar: - "Engelliler Haftası'nda firma olarak bu özel insanları hatırlamak ve hatırlatmak, onları bir nebze dahi olsun anlayabilmek için iş saatlerimizi tekerlekli sandalyelerde geçirdik"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren reklam ajansının personeli, "Engelliler Haftası"nda engellilerle empati kurabilmek amacıyla tekerlekli sandalyede çalıştı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, her zaman kullandıkları koltuklarının yerine manuel tekerlekli sandalyelere oturdu.

Gün boyu çalışmalarını bu şekilde yürüterek toplantılara da katılan çalışanlar, böylece engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Firma yöneticisi Yusuf Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Bunun için Engelliler Haftası'nda firma olarak bu özel insanları hatırlamak ve hatırlatmak, onları bir nebze dahi olsun anlayabilmek için iş saatlerimizi tekerlekli sandalyelerde geçirdik." dedi.

Ajans çalışanlarından Şaban Korkmaz, mesailerini engelliler gibi geçirerek onların neler yaşadığını anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Eren Civerk ise "İş yerimizde engellileri anlamak için etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte engelli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi anladık, onların hayatta yaşadıkları zorlukları gördük." ifadelerini kullandı.

Zeynep Erkan da herkesin, engellilerin hayatını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Elif İrem Demirbaş, ekip olarak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Umarım bu projeyle insanlara biraz olsun umut olabilmişizdir. Unutmayalım ki engelliler bir toplumun aynasıdır. Onları böyle belirli günlerde değil her zaman hatırlamalıyız. Onlara sokakta engel olmayın." diye konuştu.

PARTNER Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin
Atatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladıAtatürk Havalimanı taşındı, Basın Ekspres'te trafik rahatladı
(Özel) 2 bin 500 yüzyıllık antik havuzda günde 2 bin turist tarihe yüzüyor(Özel) 2 bin 500 yüzyıllık antik havuzda günde 2 bin turist tarihe yüzüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışan empati engelli mesai personel Tekerlekli Sandalye

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kızlar tekme tokat kavga etti! O anlar böyle görüntülendi

Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Dünyanın en zengin adamı geleceği böyle belirledi

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Sanıktan olay sözler: Ahirette cezamı almak isterim!

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.