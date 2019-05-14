Empati için bir gün tekerlekli sandalyede çalıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren reklam ajansının personeli, "Engelliler Haftası"nda engellilerle empati kurabilmek amacıyla tekerlekli sandalyede çalıştı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, her zaman kullandıkları koltuklarının yerine manuel tekerlekli sandalyelere oturdu.

Gün boyu çalışmalarını bu şekilde yürüterek toplantılara da katılan çalışanlar, böylece engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Firma yöneticisi Yusuf Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Bunun için Engelliler Haftası'nda firma olarak bu özel insanları hatırlamak ve hatırlatmak, onları bir nebze dahi olsun anlayabilmek için iş saatlerimizi tekerlekli sandalyelerde geçirdik." dedi.

Ajans çalışanlarından Şaban Korkmaz, mesailerini engelliler gibi geçirerek onların neler yaşadığını anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Eren Civerk ise "İş yerimizde engellileri anlamak için etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte engelli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi anladık, onların hayatta yaşadıkları zorlukları gördük." ifadelerini kullandı.

Zeynep Erkan da herkesin, engellilerin hayatını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Elif İrem Demirbaş, ekip olarak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Umarım bu projeyle insanlara biraz olsun umut olabilmişizdir. Unutmayalım ki engelliler bir toplumun aynasıdır. Onları böyle belirli günlerde değil her zaman hatırlamalıyız. Onlara sokakta engel olmayın." diye konuştu.

