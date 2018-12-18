Empati için ellerini kullanmadan boyama yaptılar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Engellileri Anlamak' isimli proje kapsamında, ilkokul öğrencileri engellilerle empati kurmak için ayakları ve ağızlarıyla fırça kullanarak boyama yaptı.

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Atatürk İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek bir farkındalık etkinliğine imza attılar. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Kök, gazetecilere açıklamada bulunarak minik öğrencilerin engellilerle empati kurmasını amaçladıklarını dile getirdi. Kök, “Sosyal hizmet dersimiz kapsamında Metin Öksüz hocamızın yönetiminde bu etkinlikleri başlattık. Çocuklarımız engellilerin halinden anlamaları için pek çok eğitime tabi tutuluyor ancak pek çok derste gördükleri eğitimler boyunca anlamadıkları, belki de kavrayamadıkları engellilerin halinden anlamaları, ne tür zorluklar yaşadıklarını anlamaları için çocukların kendilerinin bizzat yaşayarak öğrenmelerini istedik. Yaşayarak öğrenmeleri için nasıl müziği duymadan dans edebiliyorlar, aynı o şekilde ellerini kullanmadan resim yapsınlar istedik. Onlar eminim ki engellilerin halinden anlayacaklar ve bu sefer çok farklı bakacaklar. Engellilerin özel çocuklar olduklarını, özel insanlar olduklarını fark edecekler” dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ceyhun Öztürk ise, “Yalova Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri bize geldiğinde, engellileri anlamak ve engellilerin yaşadıklarını biz nebze de olsun yaşayabilmek adına bir farkındalık oluşturma amacıyla projeden bahsettiklerinde açıkçası biz çok heyecanlandık. Bu projede onlara destek olmak istedik ve okulumuzu onlara açtık” diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Tülay Karadeniz de yaptığı açıklamada yapılan etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Karadeniz, “Çocuklarımız engellerini nasıl aşabileceklerini öğrendiler. Her biri kendilerinin de engelli adayı olduklarını söylediler. Özellikle çocuklarımızın, ‘Öğretmenim demek ki bazı uzuvlularımız olmasa da bazı şeyleri yapabiliriz’ demeye başladılar. Bu bizim için gurur verici” dedi.

Öte yandan uygulamanın yapıldığı 2’nci sınıf öğrencileri de ellerini kullanmadan resim yaparken zorlandıklarını söylediler.