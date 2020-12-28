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Empati kurmak nedir? Neden bu kadar önemli?

28.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Empati kurmak nedir? Neden bu kadar önemli?

Empati; kendini, karşı tarafın yerine koyarak, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktır. Peki, Herkes empati kurabilir mi? Empati Örnekleri nedir? Empati ve sempati aynı şeyler midir?

Empati anlamı ile aynı olan duygudaşlık; iki tarafın birbirini anlamaya çalışmalıdır. Karşı tarafın ne hissettiğini,ne düşündüğünü İyi anlayabilmektir. İyi bir iletişim kurabilmek için de oldukça önemli bir duygudur.

Empati Nedir?

Toplum içinde önemli bir kavram olan empati, toplumların ahlaki yönden gelişmesine yardımcı olabiliyor. İnsanlar arasında çıkan çıkar çatışması, kıskançlık ya da anlaşılamama gibi duygular, toplum arasında huzursuzluğun, kin ve nefretin artmasına ve olumsuz sonuçların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Kişilerin, birbirleriyle yarış halinde olduğu bu kısır döngüde bir takım duygular da önemini yitirmekte, yapılan olumsuz davranışların sonuçları düşünülmemektedir. Uzmanlar ise böyle durumlarda empati kurulmasının önemli olduğunu ve herkesin bencilliklerini bir kenara bırakarak davranabilmesi için kişilere yardımcı oluyor.

Empati Nasıl Kurulur?

Herkes bir şekilde empati kurma yeteneğine sahiptir. Empati kurulduğunda karşıdaki kişinin neler hissedebileceği ve anlayışla karşılanması gerektiği unutulmamalıdır. Kişinin verdiği mücadeleyi hissedip, onunla aynı duyguları paylaşabilmelisiniz. Biriyle empati kurmak aslında bir tercihtir. Çünkü karşınızdaki kişiyle bağlantı kurulabilmesi için kendi içinizde o hissin kabul edilmesi gerekir. Kişi, kendisine bir takım sorular sorarak karşı tarafı anlamaya çalışmalıdır. Örneğin; nasıl oldu, bir nedeni olmalı, onun yerinde ben olsaydım ne yapardım? Bu gibi sorular empati kurmak için size yardımcı olacak anahtar yaklaşımlar geliştirebilir.

Kimler Empati Kuramaz?

Kendilerinden başka kimseyi umursamayan insanlar, karşısındaki kişinin hislerini, duygu ve düşüncelerini anlamak için uğraşmayan kimselerdir. Bu tür insanlar başka birinin hissettiğini anlama ve algılama yeteneğinden yoksun kişilerdir. Empati yoksunu birçok insan vardır ve empati kurmakta zorlanırlar.

Bu kişilerin genellikle yapmadıkları şeyler şunlardır;

  • Kimse için endişelenmezler.
  • İnsanlara güvenmezler.
  • Merhametli değildirler.

Empati yoksunu insanlar kendilerini başkaları yerine koyamazlar ve bu durum onlar için oldukça zordur. Bu yüzden kimsenin hislerini, isteklerini önemsemezler. Empati yoksunu insanların en önemli özelliği bencil olmalarıdır. Öncelik her zaman kendi istekleri ve iyilikleridir. Yaşanan olaylardan kendileri için çıkar sağlayabilirler. İkili ilişkilerin sınırlarını zorlayabilir ve çıkarları olmadan bir şey yapmak istemezler. Karşısındaki insana soğuk davranabilir ve önemsemediğini hissettirebilirler. Arkadaş canlısı değillerdir ve sosyal ilişki kurmakta zorluk çekebilir, sizi manipüle etmeye çalışabilirler.

Empati yoksunu insanlarla baş etmenin birkaç yolu;

  • Arkadaş seçiminde özenli ve dikkatli davranın.
  • Güvenmediğiniz insanlarla aranıza sınırlar koyun.
  • Duygusal bağınız olmadığını hissediyorsanız o kişiden uzak durun.
  • Söylediğiniz cümlelerin arkasında durun.
  • Bencil olmak kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Önemli olan birlikte vakit geçirdiğine inanılan insanları akıllıca seçmek, doğru iletişim ve ilişki kurmaktır.

Empati Yoksunu İnsanların Psikolojik Bozuklukları Nelerdir?

Empati yoksunu insanlar kendilerinden başka kimseyi umursamayan ve her zaman kendi isteklerini öne plana çıkarmaktan çekinmeyen kişilerdir. Günlük hayatında her zaman böyle davranışlar psikolojik olarak bazı bozukluklar yaratabilir.
Yaşanabilecek psikolojik sorunlardan birkaçı;

  • Psikopatlık: Sosyal yasalara yada ilkelere uyum sağlayamama.
  • Narsist kişilik bozukluğu: Özseverlik, kişinin kendine tapması.
  • Borderline kişilik bozukluğu: Duygusal anlamda dengesizlik.
  • Bu tarz kişiliğe sahip insanlar, incindiğinizi anlatsanız dahi kendini haklı çıkarır hatta suçlu olarak da sizi gösterebilirler.

Empati Kurmanın Faydaları Nelerdir?

Empati duyulan ve empati duyan kişi için bu çok kıymetli bir şeydir. Empati yapmak, kişiyi kibirlerinden ve hırslarından arındırır. Kendini bir başkasının yerine koymak aslında diğer insanlarla eşit olduğunuzu hissettirir, insanların hislerini anlamaya çalışarak kendinize olan büyük egoyu törpüleyebilirsiniz. Empati ile yardım etme güdünüz canlanabilir. Birilerine yardım etmeden önce onun hissettiklerini anlayabilirseniz daha içten ve samimi bir şekilde yardım edebilirsiniz. Bu, daha çok sevilip saygı duyulmanızı sağlar. Empati yeteneği güçlü biriyseniz İhtiyacınız anında insanlarda size onlara davrandığınız gibi anlayışlı davranmaya çalışabilirler. Empati kurmak insanlar için çok yararlı bir yetenektir. Empati nedir? Konusunu daha iyi araştırarak bu konu hakkında geniş bilgiler edinebilirsiniz.

Empati ve Sempati Arasındaki Fark Nedir?

Empati ve sempati birbiri ile karıştırılan iki ayrı kelimedir. Arasındaki fark ise şudur; empati kurduğumuzda karşımızdaki kişinin duygu düşüncelerine göre hareket edilir. Kendinizi bir kenara atıp karşınızdaki kişiye odaklanıyorsunuz, yani ‘senmerkezci’ düşünce tarzına sahip oluyorsunuz. Sempati ise karşınızdaki kişi ile birebir aynı duyguları hissediyorsunuz. Yani onun kolu kırıldı ve canı yanıyor, o acının aynısını hissediyorsunuz. Buna da benmerkezcilik deniliyor. Empatide bir kişi ile empati kurup onu gerçekten anlayıp yine de ona hak vermeyebilirsiniz ama sempatide amaç onu anlamak değil, ona yandaş olmaktır yani onunla aynı taraf olmaktır.

Empatinin Üç Kuralı Nedir?

Kendinizi bir kişinin yerine koyup onun bulunduğu durumu anlamanız için dikkat edilmesi gereken üç tane kural vardır. Yani gerçekten empati kurdum diyebilmeniz için bu üç kuralın yapılmış olması gerekiyor. Hümanistik kuramın öncülerinden olan Amerikalı psikolog Carl Ransom Rogers’e göre, empatinin üç kuralı şunlardır;

  • Kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine koyması gerekir. “Benim başıma gelmedi ama benim başıma gelmiş olsaydı nasıl olurdu?”
  • Olaylara onun bakış açısı ile bakılmalıdır. Kendinizi onun yerine koyup, nasıl ruh hali içerisinde olduğunu ve ne hissettiğini anlıyor olmanız gerekiyor. Karşısındaki kişinin bakış açısını doğru algılayıp ona göre davranış sergilenmelidir.
  • Empati yaptığınızı karşı tarafa hissettirmelisiniz. Jest ve mimikler ya da sözlü iletişim ile kendinizi belli edebilirsiniz.
  • Bu üç kural olmadan empati kurulması beklenemez.

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