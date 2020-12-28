Empati kurmak nedir? Neden bu kadar önemli?

Empati anlamı ile aynı olan duygudaşlık; iki tarafın birbirini anlamaya çalışmalıdır. Karşı tarafın ne hissettiğini,ne düşündüğünü İyi anlayabilmektir. İyi bir iletişim kurabilmek için de oldukça önemli bir duygudur.
Toplum içinde önemli bir kavram olan empati, toplumların ahlaki yönden gelişmesine yardımcı olabiliyor. İnsanlar arasında çıkan çıkar çatışması, kıskançlık ya da anlaşılamama gibi duygular, toplum arasında huzursuzluğun, kin ve nefretin artmasına ve olumsuz sonuçların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Kişilerin, birbirleriyle yarış halinde olduğu bu kısır döngüde bir takım duygular da önemini yitirmekte, yapılan olumsuz davranışların sonuçları düşünülmemektedir. Uzmanlar ise böyle durumlarda empati kurulmasının önemli olduğunu ve herkesin bencilliklerini bir kenara bırakarak davranabilmesi için kişilere yardımcı oluyor.
Herkes bir şekilde empati kurma yeteneğine sahiptir. Empati kurulduğunda karşıdaki kişinin neler hissedebileceği ve anlayışla karşılanması gerektiği unutulmamalıdır. Kişinin verdiği mücadeleyi hissedip, onunla aynı duyguları paylaşabilmelisiniz. Biriyle empati kurmak aslında bir tercihtir. Çünkü karşınızdaki kişiyle bağlantı kurulabilmesi için kendi içinizde o hissin kabul edilmesi gerekir. Kişi, kendisine bir takım sorular sorarak karşı tarafı anlamaya çalışmalıdır. Örneğin; nasıl oldu, bir nedeni olmalı, onun yerinde ben olsaydım ne yapardım? Bu gibi sorular empati kurmak için size yardımcı olacak anahtar yaklaşımlar geliştirebilir.
Kendilerinden başka kimseyi umursamayan insanlar, karşısındaki kişinin hislerini, duygu ve düşüncelerini anlamak için uğraşmayan kimselerdir. Bu tür insanlar başka birinin hissettiğini anlama ve algılama yeteneğinden yoksun kişilerdir. Empati yoksunu birçok insan vardır ve empati kurmakta zorlanırlar.
Bu kişilerin genellikle yapmadıkları şeyler şunlardır;
Empati yoksunu insanlar kendilerini başkaları yerine koyamazlar ve bu durum onlar için oldukça zordur. Bu yüzden kimsenin hislerini, isteklerini önemsemezler. Empati yoksunu insanların en önemli özelliği bencil olmalarıdır. Öncelik her zaman kendi istekleri ve iyilikleridir. Yaşanan olaylardan kendileri için çıkar sağlayabilirler. İkili ilişkilerin sınırlarını zorlayabilir ve çıkarları olmadan bir şey yapmak istemezler. Karşısındaki insana soğuk davranabilir ve önemsemediğini hissettirebilirler. Arkadaş canlısı değillerdir ve sosyal ilişki kurmakta zorluk çekebilir, sizi manipüle etmeye çalışabilirler.
Empati yoksunu insanlarla baş etmenin birkaç yolu;
Empati yoksunu insanlar kendilerinden başka kimseyi umursamayan ve her zaman kendi isteklerini öne plana çıkarmaktan çekinmeyen kişilerdir. Günlük hayatında her zaman böyle davranışlar psikolojik olarak bazı bozukluklar yaratabilir.
Yaşanabilecek psikolojik sorunlardan birkaçı;
Empati duyulan ve empati duyan kişi için bu çok kıymetli bir şeydir. Empati yapmak, kişiyi kibirlerinden ve hırslarından arındırır. Kendini bir başkasının yerine koymak aslında diğer insanlarla eşit olduğunuzu hissettirir, insanların hislerini anlamaya çalışarak kendinize olan büyük egoyu törpüleyebilirsiniz. Empati ile yardım etme güdünüz canlanabilir. Birilerine yardım etmeden önce onun hissettiklerini anlayabilirseniz daha içten ve samimi bir şekilde yardım edebilirsiniz. Bu, daha çok sevilip saygı duyulmanızı sağlar. Empati yeteneği güçlü biriyseniz İhtiyacınız anında insanlarda size onlara davrandığınız gibi anlayışlı davranmaya çalışabilirler. Empati kurmak insanlar için çok yararlı bir yetenektir. Empati nedir? Konusunu daha iyi araştırarak bu konu hakkında geniş bilgiler edinebilirsiniz.
Empati ve sempati birbiri ile karıştırılan iki ayrı kelimedir. Arasındaki fark ise şudur; empati kurduğumuzda karşımızdaki kişinin duygu düşüncelerine göre hareket edilir. Kendinizi bir kenara atıp karşınızdaki kişiye odaklanıyorsunuz, yani ‘senmerkezci’ düşünce tarzına sahip oluyorsunuz. Sempati ise karşınızdaki kişi ile birebir aynı duyguları hissediyorsunuz. Yani onun kolu kırıldı ve canı yanıyor, o acının aynısını hissediyorsunuz. Buna da benmerkezcilik deniliyor. Empatide bir kişi ile empati kurup onu gerçekten anlayıp yine de ona hak vermeyebilirsiniz ama sempatide amaç onu anlamak değil, ona yandaş olmaktır yani onunla aynı taraf olmaktır.
Kendinizi bir kişinin yerine koyup onun bulunduğu durumu anlamanız için dikkat edilmesi gereken üç tane kural vardır. Yani gerçekten empati kurdum diyebilmeniz için bu üç kuralın yapılmış olması gerekiyor. Hümanistik kuramın öncülerinden olan Amerikalı psikolog Carl Ransom Rogers’e göre, empatinin üç kuralı şunlardır;
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