CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'da iç karışıklığa yol açtığını belirterek "Emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD'nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum." dedi. Başkent Caracas'ta, hükümet karşıtı gösteriler sırasında Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanı" olarak yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de halka hitap etti. Maduro, Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine cevaben, "Bu başkanlık sarayına halkın oylarıyla geleli 20 yıl oldu. Biz, devlet başkanını seçen halkın oylarıyla burada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla devlet başkanını yalnızca halk seçip halk geri alabilir." ifadelerini kullandı. Konuşmasında ABD'yi sert dille eleştiren Maduro, "Latin Amerika ve Karayip bölgesini ülkesinin 'arka bahçesi' haline getirmeye çalışan emperyalist ABD'nin müdahaleci politikalarına şahit olduk. ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezuela halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor." şeklinde konuştu.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da darbe planı kurduğuna dikkati çekerek "Emperyalist ABD hükümeti, askeri darbeye teşebbüs ederek kendisine Venezuela'da kukla hükümet getirmek için bir operasyon düzenledi. Venezuela'ya yasa dışı yollardan devlet başkanı atamaya kalkıştı. Şimdi size soruyorum, Venezuela'da devlet başkanını kim seçiyor? Önüne gelen devlet başkanlığı yemini mi ediyor yoksa Venezuela halkı mı devlet başkanını seçiyor?" diye konuştu. - "Emperyalist ABD hükümetiyle diplomatik ilişkileri kestik" Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, muhalefete olan desteğine ilişkin şunları kaydetti: "ABD Başkan Yardımcısı Pence bir emir verdi ama başarısız oldular. Bu yüzden hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD'nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum. Bütün Venezuela halkını bu hür ve gerekli kararı desteklemeye çağırıyorum. Venezuela halkı olarak bu topraklara saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ne darbecilik ne de müdahalecilik... Venezuela barış, demokrasi ve bayındırlık istiyor. Venezuela'da iç karışıklığa ve şiddete yol açmak istemek ABD hükümetinin yaptığı oldukça büyük bir sorumsuzluktur."

Venezuela halkını aktif bir şekilde barış, refah ve dirlik hakkını korumaya çağıran Maduro, "Darbeciliğe, şiddete hayır diyoruz. Venezuela'nın meseleleri ancak Venezuela'nın kendi halkını ilgilendirir. Hiç kimse ülkemizin iç meselelerine karışmamalıdır." dedi. Konuşmasında egemenlik vurgusu yapan Maduro, "Tarihi bir savaş içerisindeyiz, kimse gardını indirmesin. Biz, vatanımızın, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin var olma hakkını savunmaktayız. Benim başkanlığımdaki hükümet de ülkenin egemenliğini savunacaktır. Venezuela'yı Washington'dan yönetmek istiyorlar. Sizler kukla bir hükümet istiyor musunuz?" diye konuştu. - "ABD'ye güvenmeyin onların dostları yok, çıkarları var" Venezuela'nın özgür, bağımsız ve egemen bir şekilde kendi kendini yönetmeye hakkı olduğunu vurgulayan Maduro, "Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumaya hakkı vardır. ABD'ye güvenmeyin, onların dostları yok, kimseye sadakatleri yok, çıkarları var. Venezuela'nın petrolüne ve zenginliklerine karşı açılmış pençeleri var." ifadesini kullandı.