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Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü

İLGİNÇ HABERLER  | 30.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentindeki Türk misyonları tarafından resepsiyon verildi. Kentin sembollerinden biri olarak gösterilen Empire State binası da kırmızı beyaz renklere büründü.

New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Kentin sembolleri arasında bulunan Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Empire State New York 29 Ekim cumhuriyet bayramı

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