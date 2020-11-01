HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emrah Apartmanı’nda bir erkek cesedine ulaşıldı

Emrah Apartmanı’nda bir erkek cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 03:01 | Son Güncelleme

İzmir depreminde kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı.

İzmir depreminde kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren 6. cansız bedenin ulaşıldığı Emrah Apartmanında 32 saat sonra canlı çıkarılan sadece kedi oldu.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından günün 6. cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri adeta elleriyle kazıdığı enkazda 30-35 yaşlarında bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı. Emrah Apartmanında tahmini 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Öte yandan, umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından dakikalar önce ise umut verici ilk haber geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Depremin simgesi oldu! Bakan Koca'dan sürpriz ziyaretDepremin simgesi oldu! Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşımla ilgili flaş gelişme
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşımla ilgili flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi
İzmir'deki depremden 33 saat sonra Rıza Bey apartmanında mucize kurtuluş
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci’yi ziyaret etti
Depremin simgesi oldu! Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret
Dışişleri’nden Lyon’daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama
Dışişleri’nden Lyon’daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
İzmir'den kahreden haber! 30 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldığı değerlendirilen kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.