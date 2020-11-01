Emrah Apartmanı’nda bir erkek cesedine ulaşıldı

İzmir depreminde kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren 6. cansız bedenin ulaşıldığı Emrah Apartmanında 32 saat sonra canlı çıkarılan sadece kedi oldu.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından günün 6. cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri adeta elleriyle kazıdığı enkazda 30-35 yaşlarında bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı. Emrah Apartmanında tahmini 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından dakikalar önce ise umut verici ilk haber geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı olmuştu.

