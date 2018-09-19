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Emrah Göktaş'tan Aşık Mahzuni Şerif'i anma projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

DJ ve aranjör Emrah Göktaş, Aşık Mahzuni Şerif'i anma projesi olarak yeniden aranje ettiği "Zalim" adlı türküyü 21 Eylül'de müzikseverlerin beğenisine sunacak

İSTANBUL (AA) - DJ ve aranjör Emrah Göktaş, Aşık Mahzuni Şerif'i anma projesi olarak "Zalim" adlı türküyü yeniden aranje etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Göktaş, güncel enstrümanlarla düzenlediği türkünün klibini 21 Eylül'de müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Yönetmenliğini İbrahim Gül'ün üstlendiği klipte, Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını "Eşkiya Dünya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularından Turgay Tanülkü canlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve ilk kez bir klipte rol alan usta oyuncu, "Konu Aşık Mahzuni Şerif olunca bu isteğe kayıtsız kalamazdım. Çekim boyunca Aşık Mahzuni'yi canlandırmak benim için de unutulmaz bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

Çekimleri 2 gün boyunca süren klipte, Aşık Mahzuni Şerif'in Kahramanmaraş'tan başlayıp, İzmir saat kulesinde kartpostal satmasına kadar birçok özel hatırasına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşık Mahzuni Şerif Emrah Göktaş

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