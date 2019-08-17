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Emrah'ın çocuklarıyla paylaşımı tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, Instagram hesabında çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Emrah'ın çocuklarıyla paylaşımı tepki çekti

Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya hesabından zaman zaman mutlu aile tablosu pozları veren Emrah, bu defa da çocukları kucakladığı bir kareyi paylaştı.

İşte Emrah’ın çocukları Eleysa ve Elyesa ile verdiği o poz ve altına yazdıkları:

“Kalbimin bir yarısı Elyesa Erdoğan bir yarısı Eleysa Erdoğan fısıldadılar kulağıma ‘Baba seni çok seviyoruz sen bizim canımızsın’ dediler. Beni dünyanın en mutlu insanı en mutlu babası yaptılar canım yavrularım…”

TAKİPÇİLERİ SİTEM ETTİ!

Emrah, geçtiğimiz yıllarda mahkeme kararıyla öz oğlu olduğu kanıtlanan Tayfun Erdoğan'a babalık yapmadığı ile sürekli gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının paylaşımında büyük oğlunu yok sayması takipçilerini kızdırdı.

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