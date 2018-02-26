MAGAZİN

Emrah'ın oğlu Tayfun dönerci oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Emrah'ın Bursa'da yaşayan oğlu Tayfun, Görükle'de tavuk dönerci açtı. Yıllarca babası tarafından reddedilen Tayfun, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.

Emrah'ın oğlu Tayfun dönerci oldu!

Babası Emrah'a yıllardır kendini bir türlü kabul ettiremeyen Tayfun, manevi abisi olarak gördüğü Nihat Akça ile gıda sektörüne girdi. Bursa Görükle'de mütevazı bir tavuk döner büfesi açan Tayfun açıklamalar yaptı.

Yıllardır kendi ayakları üzerinde durma çabası verdiğini belirten Tayfun, 'Çoğu zaman babamla olan ilişkim yanlış anlaşıldı. Ben babamı çok seviyorum. Umarım kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi görür ve benimle gurur duyar. İnşallah bir gün beni burada ziyarete gelir, ben de ona kendi ellerimle tavuk döner hazırlarım' dedi.

BENİ ELEŞTİRENLERE CEVAP OLSUN
Ortak olduğu büfede kimi zaman dönerin başına geçip, müşterilerine kendi elleriyle tavuk döner hazırlayan Tayfun, sırf kendisini merak edip görmek isteyenlerin de dükkanına geldiğini söyledi. Geçen sezon katıldığı izdivaç programının ardından özellikle sosyal medyada çok eleştirilen Tayfun, 'Sanki sırf babamın parası için onunla görüşmek istediğim söylendi. Beni işsiz güçsüz sananlar oldu. Parası bitti o yüzden bu programlara çıkıyor dediler. Bu eleştirileri yapanlar görsünler. Ben burada işimin başında, ekmeğimin peşindeyim' dedi. (Olay)

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