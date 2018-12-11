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Emrah Serbes'le ilgili yeni gelişme! Hapis cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

Üç kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan yazar Emrah Serbes'in cezası istinafta onandı.

Emrah Serbes'le ilgili yeni gelişme! Hapis cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası istinafta onandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

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Emrah Serbes hapis cezası mahkeme

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