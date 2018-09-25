Emrah Serbes tahliye mi olacak? MHP'nin af teklifi kimleri kapsıyor?

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifinde detaylar belli oldu. Kanun teklifinin yasalaşması halinde de ilk etapta 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. Teklife göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. Mayıs 2018’e kadar işlenen suçları kapsayan teklifin yasalaşması halinde o tarihe kadar işlenen suçlarda 5 yıl şartlı indirime gidilecek. Sanık, cezanın son 1 yılını da denetimli serbestlikle dışarıda geçirecek. 7 YIL YATACAK Bu indirimlerden alkollü kullandığı aracıyla üç kişilik ailenin içinde bulunduğu araca çarparak ölümlerine neden olan ünlü yazar ve senarist Emrah Serbes de faydalanacak. ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yıldır cezaevinde. Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes’in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki “mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir” hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.

NEDEN 19 MAYIS? Af teklifinin gerekçesinde, FETÖ’cü savcı ve hakimlerin adalet duygusunda yara açtığı dil getirilerek şöyle denildi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve milli hareketi başlatma tarihi olan ‘19 Mayıs’ günü esas alınarak 19 Mayıs 2018’den sonra işlenen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.” GÜNLER SONRA TESLİM OLDU İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül’de Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı. Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru’nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül’de teslim olmuştu.

ULUSOY, KARACA VE EREN KURTULACAK Yine kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı’ denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor. ALAATTİN ÇAKICI TAHLİYE EDİLECEK Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı’nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP’li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı’yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim’ tepkisini gösterdi. Yıldız, “Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır” dedi.

KİMLER KAPSAM DIŞI KALIYOR? Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Şartlı salıvermeden yararlanamayacak suçlar ise özetle şöyle: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, organ veya doku ticareti, işkence, cinsel taciz ve saldırı, çocukların cinsel istismarı, bölücülük, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, casusluk, devletin güvenliğine yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu’ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar. CHP KOMİSYON KURACAK CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamayı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yurt dışında bulunması nedeniyle Oğuz Kaan Salıcı yaptı. Salıcı, MHP’nin af tasarısıyla ilgili şunları söyledi: Öncelikle affın içeriğini görmek lazım. Ondan daha önce bu af teklifini MHP yapıyor. MHP, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor önce ona bakmak lazım. İkincisi, af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup Başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar ve o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak.