Emrah Serbes'e suçu üstlenmediği için indirim uygulanmamış

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün (51) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkındaki gerekçeli karar yazıldı. Kararda alkollü olarak araç kullandığına dikkat çekilen Serbes'in, suçu üstlenmeyip, soruşturmayı güçleştirmesi ve delillerin kaybolmasına neden olması nedeniyle cezasında indirim uygulanmadığı vurgulandı.

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi. Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca Serbes'in 3 yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el koyulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes'in tam kusurlu olduğunu belirtti. Emrah Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3, Erciyes Üniversitesi'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda, Serbes'in kaza yaptığı sırada sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca kaza sırasında Serbes'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğunun değerlendirdiği de belirtildi.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Serbes'e 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, 'bilinçli taksirle öldürme' hükümleri uygulanıp, cezası 13 yıl 4 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verirken, cezada indirim de uygulamadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARARDA 'ALKOL' VURGUSU

Davayla ilgili gerekçeli karar da yazıldı. Kararda Emrah Serbes'in, alkol kullandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Araçta bulunan bira şişesinin ağız kısmında Emrah Serbes'e ait DNA izlerinin tespit edildiği, sanık Emrah Serbes'in sol boyun kısmından aşağıya doğru yaklaşık 10 santim emniyet kemer izi olduğu tespit edildiği, kazadan sonra psikolojik tedavi görmek için gitti hastaneden istenen raporda 1.25 promil alkol bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca aynı hastaneden gelen yazıda yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar verilmek suretiyle alkol yoksunluğu tedavisinin yapıldığı tespit edildiği kanaatine varılmıştır. Kenan Doğru'nun savunmasına göre Serbes'in çantasında viski şişesi bulunduğunu ve Bodrum'a gidince içeceğini söylediği ve kaza mahallinde her ne kadar ele geçirilememiş olsa da yarım şişe viski görüldüğüne dair tanık beyanı bulunmaktadır. Serbes'e olay günü alkol testi yapılmamış olmakla birlikte araçta bulunan iki adet boş bira kutusunun ağız kısımlarında Serbes'e ait DNA izleri tespit edilmiştir."

Kaza sırasında 130- 140 kilometre hızla gittiği belirten Emrah Serbes'in, otomobiliyle çarptığı aracı 207 metre savurması ve gişe giriş zamanı ile çarpma zamanının hesaplanması sonucu söylenenden daha süratli olduğu belirlendi. Gerekçeli kararda, Serbes'in hızıyla ilgili ise "Sanığın hızının yol ve hava şartlarına göre yüksek olduğunun anlaşılması, trafik düzeninin gerektirdiği kurallara riayet etmemesi ve bu ihlal sonucu kazanın oluşması ve öngörülebilir netice olan kazanın yaşanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle bilinçli taksir düzeyinde bu kazadan sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

SUÇU ÜSTLENMEDİĞİ İÇİN CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Kararda Emrah Serbes'in, alkollü olarak araç kullandığına dikkat çekilip, suçu üstlenmeyerek, soruşturmayı güçleştirmesi ve delillerin kaybolmasına neden olması nedeniyle cezasında indirim uygulanmadığı belirtildi.

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