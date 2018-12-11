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Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık hapis cezası onandı (1) (arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

 YAZAR- senarist Emrah Serbes'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - YAZAR- senarist Emrah Serbes'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

İzmir- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

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