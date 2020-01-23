Emrah ve Sibel Erdoğan boşanmaya karar verdi!

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan’a nazar değdi. Haziran 2014’te nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. Boşanma kararı alan çift, önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.

Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi. Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı.

Boşanma gerekçeleri ise fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik.... Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi.

Sibel Erdoğan’ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.

