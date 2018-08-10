MAGAZİN

Emre Altuğ'dan çocuklarına tartışma yaratan oyuncak

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emre Altuğ şu sıralar oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte tatil yapıyor. Altuğ'un çocuklarına aldığı hediye sosyal medyada eleştiri topladı

Emre Altuğ'dan çocuklarına tartışma yaratan oyuncak

Popçu Emre Altuğ, Ağustos 2008’de evlendiği Çağla Şıkel’den Ocak 2015’te çocukları Kuzey (9) ve Uzay’a (6) rağmen Ocak 2015’te tek celsede boşanmıştı. Yaz başından beri anneleri ile Bodrum’da tatil yapan Kuzey ile Uzay, babalarının yanına Çeşme’ye geçti.

Emre Altuğ dün Alaçatı’da dolaşırken oğullarına oyuncak silah ve tüfek aldı. Fotoğrafı da 289 bin takipçisinin olduğu Instagram’da paylaştı.

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UZMANLAR UYARIYOR

Emre Altuğ sosyal medyayı sallayan fotoğrafın altına “Şimdi biliyorum; ‘Çocuklara silah almayın’ diyecekler. Ama bir erkek çocuk, silahsız ve arabasız yapamaz. Yeter ki oyuncak olsun” yazdı.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Uzmanlar; oyuncak silahların ve savaş oyunlarının, çocukları şiddete özendireceğini söylüyor ve sık sık ebeveynleri uyarıyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SADECE SİLAHLA OYNASALAR YİNE NORMAL. TERÖRİST GİBİ GİYDİRMİŞ BİRDE.... YAZIKLAR OLSUN GÖZÜMDEN DÜŞTÜN.
hee silah oyuncakta olsa vermeyin . bırakın bu işleri adamlar gerceğiyle büyütüyor bizimkiler taş atmasını bilmiyor. askerlik 15bin lira olmuş onuda yapmayanlar silahı nerede görecek . imkan olsa gercekleriyle büyüsünler eğitimle doğru yerde doğru zamanda kullanmayı öğretirsek sorun çıkmaz. bebek verin onla oynasın değil mi ? ondan sonra piyasada 3 tür canlılar türüyor daha mı iyi.
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