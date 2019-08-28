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Emre Altuğ ile Grup Gündoğarken Akmerkez’de binleri ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, tüm hızıyla devam eden Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu oldu.

Emre Altuğ ile Grup Gündoğarken Akmerkez’de binleri ağırladı

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, tüm hızıyla devam eden Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu oldu. Geçmişten bu yana en sevilen şarkılarını yıldızların altında akustik performans ile yorumlayan Altuğ’a, Burhan-Gökhan Şeşen eşlik etti.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, Akmerkez Üçgen Teras’ta müzik ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’a konuk olan Altuğ, bir yandan şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi, bir yandan da Grup Gündoğarken’in sıcak ve samimi sohbetlerine sevimli öyküleriyle eşlik etti. Yıldızın gecenin başından sonuna sergilediği canlı performansı hayranlarından tam not aldı.
Altuğ’u izleyenler arasında oğulları Uzay ve Kuzey de vardı. Arkadaşları ile gelen iki kardeşin keyifli halleri dikkat çekti.

‘Yani’ parçasına abisi eşlik etti
Emre Altuğ’un abisi Ahmet Altuğ’da izleyenler arasındaydı. Emre Altuğ’un ricası üzerine Ahmet Altuğ baterinin başına geçti. Altuğ abisinin 20 sene sonra baterinin başına geçtiğini söyledi. Aynı sahneyi paylaşan Altuğ kardeşler ‘Yani’ parçası ile büyük beğeni topladı. ‘Gidecek Yerim mi Var’, ‘Aşk-ı Kıyamet’ ve ‘Neyleyim’ parçaları ile üçleme yapan Altuğ’a binlerce hayranı eşlik etti.

İranlı hayranından davet
Ayrıca gece boyu izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Altuğ’a İran’dan gelen hayranı İran’da konser vermeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Çok istediğini belirten Altuğ; "Ancak maalesef istediğimiz yerlerde konser veremiyoruz. Önce talep edilmesi gerekli. Davet ederseniz tabii ki" dedi.

Gelecek misafir Can Bonomo olacak
Akmerkez Üçgen Teras’ta her salı akşamı Grup Gündoğarken’in ev sahipliğinde düzenlenen program serisinin 3 Eylül’deki konuğu, Can Bonomo olacak. Bonomo sevilen şarkılarını tüm Akmerkez misafirleri için söyleyecek.

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