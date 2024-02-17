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Emre Altuğ'un açıklamaları gündem oldu! 'Çıplaklıktan çekinen bir...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda boy gösteren şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. Altuğ, kendisi ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Emre Altuğ'un açıklamaları gündem oldu! 'Çıplaklıktan çekinen bir...'

Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor.

Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenip 2015’te de yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyor.

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Son olarak Emre Altuğ, Kral Müzik’in YouTube kanalındaki bir programa katıldı. Hayatıyla ve kendisiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"AŞIK OLMAYI ÖZLÜYORUM"

Altuğ, şunları ifade etti:

"Çapkınlık yapmaya hiç ihtiyaç duymadım çok şükür. Yalnızım, zaman zaman aşık olmayı özlüyorum. Ben çıplaklıktan çekinen bir adam değilim, tam aksine severim."

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Şarkıcı, ‘Ne Ala’ şarkısının klibindeki yarı çıplak görüntüleri için “Bir saflık ifadesini anlatmak için yapılan imajinasyondu” ifadelerini kullandı.

Altuğ, son dönemde çok konuşulan estetik iddialarıyla ilgili ise " Estetiğim yok. Sadece vitamin iğnesi yaptırıyorum" dedi.

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Emre Altuğ sosyal medya Oyuncu
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