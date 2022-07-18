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Emre Altuğ yeni projesi için12 kilo verdi

18.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni projesine başlamadan önce Çeşme'ye tatile gitti. Geçtiğimiz gün plajda görüntülenen Emre Altuğ, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Altuğ'un fit hali beğeni topladı.

Emre Altuğ yeni projesi için12 kilo verdi

Son olarak Show TV'de ekrana getirilen Güldür Güldür Show programı ile izleyici karşısına çıkmış olan Emre Altuğ, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Emre Altuğ, menajeri ile plajda görüntülendi.

'Bal Gibi'nin ardından yeni single'ı 'Avut Beni' ile bu yıl ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı ve oyuncu Altuğ, çalışmaya biraz ara verdi. Menajeri Abdullah Bulut ile plajda uzun uzun sohbet eden ünlü şarkıcı Altuğ, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.

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Yeni projesi için 12 kilo veren Emre Altuğ, fit hali ile beğeni topladı. Bir süre denizde yüzen Altuğ, daha sonra duş alıp güneşlendi.

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Emre Altuğ
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